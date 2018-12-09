خلاف على أموال منهوبة بين قادة المليشيا في اب يتطور إلى مواجهات مسلحة

اندلعت مواجهات مسلحة بين قيادات مليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة اب وسط البلاد إثر خلاف على أموال منهوبة . وقالت مصادر "الخليج 365" إن خلافات تعصف بقيادات مليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة إب تطور إلى تبادل لإطلاق النار . وأكدت المصادر إن اطلاق النار جاء بعد اتهامات وتهديدات متبادلة بين قيادات المليشيا على خلفية جبايات وأموال منهوبة.

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