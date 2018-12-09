غداً.. دورة برامجية جديدة في اذاعة الغد المشرق

تبدأ إذاعة الغد المشرق غداً الاثنين دورتها البرامجية الجديدة والتي تأتي مواكبة للأحداث والتطورات على جميع الأصعدة في بلادنا سياسيا وعسكريا واجتماعياً وثقافيا .

وتغطي الدورة الجديدة الفعاليات المختلفة على الساحة اليمنية ، من خلال عدد من البرامج المتنوعة التي تراعي التنوع الثقافي والاجتماعي لبلادنا .

وسيكون مستمعو اذاعة الغد المشرق على موعد مع برنامج نحن والبيئة والذي يعالج القضايا البيئة بطرق علمية مع مختصين بالاضافة لمعرفة آراء المجتمع في مشكلات البيئة وكيفية علاجها وعكس ابرز النماذج الإيجابية في التعامل مع البيئة .

كما سيتم بث برنامج أرض الخير ليغطي الانتاج الزراعي والحيواني في عدد من المناطق مع تقديم الإرشادات العلمية للزراع والمنتجين عن الطرق الحديثة لزيادة الانتاج ومكافحة الآفات وغيرها.

فمن شبوة سنتعرف على ملامح شبوانية تعكس حضارة وثقافة المنطقة وتقديم نماذج فنية وابداعية لسكان المنطقة.

ومن لحج ستكون لدينا جولة أسبوعية عن ألوان الفنون اللحجية ونسلط الضوء من خلال البرنامج على مبدعي لحج في كافة الفنون.

كما ستكون هذه الدورة عامرة بالدراما الاجتماعية التي تعالج القضايا وتوصل للأفكار البناءة والهادفة في المجتمع.

ومن خلال برنامج أسمار والحان سنتابع الاعمال الغنائية لمبدعي بلادنا من ناحية الكلمة والموسيقى بالتحليل الموسيقي والفني لأعمالهم وتعريف المستمعين بهذا الإرث الفني الأصيل.

وفِي الرياضة سنقوم بمتابعة الأنشطة الرياضية المختلفة من خلال برنامج يتابع الفعاليات اليومية خاصة مباريات الناشئين في كل المناطق، هذا بالاضافة لبرامجنا المنتقلة من الدورة الماضية مثل برنامج الاستديو المفتوح ومع الشباب ونوافذ ثقافية وسمر الاحبة والجلسات الفنية المتنوعة وغيرها من البرامج .

كما ستقدم اذاعة الغد المشرق باقة منوعة خلال هذه الدورة فكونوا على الموعد.

وحول المتابعة ستكون موجاتنا اف ام 90,90 في عدن ولحج وأبين وشبوة و 88,8 في الساحل الغربي الحديدة والمخا وباب المندب.