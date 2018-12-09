البركاني يقدم شكر لوفد الشرعية المفاوض في السويد

قدم الامين العام المساعد لحزب المؤتمر سلطان البركاني شكره لوفد الشرعية المشارك في مفاوضات السويد. وكتب البركاني رسالة شكر وجهها الى وفد الشرعية هناك والرئيس عبدربه منصور هادي. وقال البركاني في رسالة شكره :" ‏شكرآ وفد الشرعية إلى المشاورات على تمسككم بإعطاء الاولوية لتبادل جثمان الزعيم الشهيد صالح وفق توجيهات فخامة الرئيس حفظه الله انتم موضع تقدير كل المؤتمريين واليمنيين ونتمنى على زملائنا المشاركين بالمشاورات أن يأخذوا نفس الموقف فصالح ابن التربة الذي انبتت شكرآ فخامة الرئيس هادي.

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