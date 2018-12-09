شاهد.. مليشيا الحوثي تواصل قصف المباني السكنية بالحديدة

تتعمد مليشيا الحوثي قصف المباني السكنية بمحافظة الحديدة حيث ما تزال تعتدي على الأهالي في حي منظر بمديرية الحوك جنوب المدينة. وقصفت المليشيا المنازل بقذائف الهاون وبشكل عشوائي ، حيث تم تدمير بعض المنازل ولحقت أضراراً بالغة بالمنازل الأخرى . وأفاد سكان من حي منظر عن قيام مليشيات الحوثي بالقصف العشوائي على المنازل والمساجد والمتاجر والأسواق العامة بشكل يومي .

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