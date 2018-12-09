شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الشرعية يكشف المستور : هذه حقيقة ما يحدث في السويد (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال وفد الشرعية المفاوض في مشاورات السويد إن الوفدين (وفد الشرعية ووفد الانقلابيين الحوثيين) لم يتوصلا إلى نقاط اتفاق حتى اللحظة.

ونقلت وكالة الأناضول عن عضو وفد الشرعية المفاوض الشيخ هادي هيج إن لجاناً شُكلت من الوفد الحكومي وأخرى من وفد الانقلابيين الحوثيين للعمل بشكل منفصل في ثلاثة ملفات فقط

وتبحث المشاورات، التي يقودها المبعوث الأممي مارتن غريفيث، وانطلقت الخميس، 6 قضايا، وهي: إطلاق الأسرى، وتحرير مدينة الحديدة، والبنك المركزي، وحصار مدينة تعز، وإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين، ومطار صنعاء المغلق.

وذكر هيج، وهو مسؤول ملف الأسرى في الوفد الحكومي، أن أعضاء اللجان من الجانبين تشكلت لدراسة ملفات ثلاثة، ويعملون بشكل منفصل مع مكتب المبعوث الأممي، ولم يلتقوا حتى اللحظة.

وأوضح أن لجنة من الوفد الحكومي ولجنة من الحوثيين تعملان على وضع الآليات بما يتعلق بالإفراج عن الأسرى، ولجان منفصلة أخرى لبحث حلحلة الوضع الاقتصادي وتوحيد البنك ودفع رواتب الموظفين.

وأضاف أن اللجنة الثالثة تدرس ملف رفع الحصار عن مدينة تعز، جنوب غربي البلاد، والتي يحاصرها الحوثيون منذ أغسطس 2015.

وأشار هيج إلى أن تلك اللجان لم تنته من أعمالها ولم تتوصل إلى نقاط اتفاق حتى اللحظة.

وكان قد أكد عضو الوفد الحكومي في المشاورات اليمنية بالسويد النائب/علي عشال/، أن الوفد الحكومي (الشرعية) يتعامل مع جميع القضايا المطروحة بإيجابية، وجاء لتحقيق انفراجات حقيقة في الملف الإنساني، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني، ولن يشرعن للانقلاب.