الارياني: لن يتحقق السلام إلا بتسليم مليشيا الحوثي سلاح الدولة المنهوب

قال وزير الاعلام معمر الارياني إن رئيس وفد المليشيا الحوثية الايرانية المشارك بالمشاورات تحدث عن اتفاق شامل وإطار لحل الازمة وحكومة شراكة معتمداً على الذاكرة المثقوبة للمجتمع الدولي،أما اليمنيين فهم يتذكرون جيدا كيف بدأت مطالب المليشيا في العام2014بتغيير الحكومة والشراكة وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار وما بعد ذلك

وأضاف الارياني في تغريدات له على حسابه إن كانت لمليشيا الحوثية جزءا من حكومة الشراكة، وجزءا من مؤتمر الحوار الوطني الشامل،وكانت قضية صعدة احد اهم مواضيع الحوار،لكن المليشيا انقلبت على الدولة وانساقت خلف إملاءات طهران ضاربة عرض الحائط بكل الاتفاقات والتوافقات بين المكونات السياسية والوطنية بما فيها اتفاق السلم والشراكة

وتابع قائلا:"لن ينسى اليمنيون كيف حاصرت المليشيا الحوثية منزل رئيس الجمهورية،وكيف فرضت عليه الاقامة الجبرية كما فرضتها على الحكومة والوزراء،وكيف اقتحمت المليشيا مؤسسات الدولة ونهبت معسكرات الجيش والأمن والخزينة العامةومقرات الأحزاب والوسائل الإعلامية ومنازل قيادات الدولة والشخصيات السياسية

وذكر أنه ما يزال شخصيا اتذكر كيف وضعتني #المليشيا_الحوثية مع زملائي في الحكومة تحت الاقامة الجبرية بمنزلي لاكثر من شهر ونصف وكيف وجهت عناصرها السلاح نحونا،ومارسو بحقنا واسرنا صنوف الإرهاب النفسي،رغم اننا كنّا قبل يومين فقط من ذلك التصعيد الخطير نجلس معهم على طاولة واحدة في مجلس الوزراء

وقال لدى اليمنيين اسبابهم الوجيهة التي تدعوهم للاعتقاد بأن المليشيا الحوثية الايرانية لا يمكن أن تكون طرفا فاعلا في أي مسار للتسوية السياسية،وتدفعهم للتشكيك والنظر بعين الريبة والحذر لأي حديث يصدر من المليشيا عن السلام والشراكة

واختتم التغرديات بقوله:" السلام الذي ينشده اليمنيين لن يتحقق الا بتسليم المليشيا الحوثية السلاح للدولة التي هي الضامن الحقيقي لحياة آمنة وكريمة لكل اليمنيين،وبدون تسليم السلاح للدولة فإن دورة الصراع ستستمر وتنبعث من جديد مع اقرب منعطف سياسي او تغير اقليمي أو دولي وشواهد التاريخ القريب والبعيد تؤكد ذلك