الخنبشي يفتتح القمة النسوية الأولى في عدن

افتتح نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي بالعاصمة المؤقتة عدن اليوم القمة النسوية الأولى التي تنظمها مؤسسة وجود للأمن الإنساني بالتعاون مع منظمة فريدريتش ايبرت الالمانية.

وطبقا لوكالة "سبأ" تشارك في القمة النسوية التي تستمر يومان 21 مكونا نسويا من مختلف المكونات النسوية الفاعلة ومنها الشبكة النسوية للسلام ومبادرة الديمقراطي للنساء عدن وملتقى نساء الجنوب ومجموعة جنوبيات من اجل السلام ومجلس سيدات الاعمال وغيرها من المكونات .

وأوضح الخنبشي ان الحكومة بكامل اعضائها داعمين لهذه القمة النسوية الي تعد الاولى في نوعها والتي تحمل في معناها ومدلولاتها ان وضعت امامكم المكونات النسوية الفاعلة.. داعيا الى توسيع دائرة المشاركة لكافة المكونات النسوية في عموم المحافظات.

وأشار إلى أهمية تنفيذ ما ستمخض عنها القمة وفي اطارها الواسع والقابل للتوسع لتشمل اكبر قدر من المكونات على مستوى الوطن عموما باعتبارها مهام جوهرية.. داعيا الى شحذ الهمم لتعزيز قوة الحكة النسوية باعتباره هدفا استراتيجيا وصولا الى تحقيق كافة الاهداف المرجوة لتعزيز دور المرأة.

وثمن الخنبشي الدور التاريخي للمرأة في محافظة عدن حاضنة العمل الريادي النسوي، تبوأت خلاله العديد من المناصب القيادية، موضحا ان مؤتمر الحوار الوطني شارك النساء بنسبة 50 بالمائة وهي مشاركة اساسية لكثير من الموجهات الدستورية ولكثير من القضايا والمكاسب التي تحققت في مؤتمر الحوار الوطني.

كما ألقيت كلمتان من قبل رئيسة مؤسسة وجود للامن الانساني مها عوض ومدير برنامج منظمة فريدريش ايبرت الالمانية محمود قياح اشارتا الى أهمية انعقاد هذه القمة والتي تأتي في اطار التنسيق والتعاون بين كافة المكونات النسوية والمنظمات الفاعلة.

وبحسب الوكالة الرسمية، تهدف القمة الى تعزيز قوة الحركة النسوية ودورها في القضايا الجوهرية المتعلقة بالاثر لاعمالها في مجمل الشؤون الوطنية والسياسية والانسانية الى جانب تحسين اطر التنسيق و التعاون والتكامل للجهود الجماعية في اطار الحركة النسوية وكذا في اطار تبادل المعلومات والخبرات بين المكونات والمنظمات النسوية، وتقديم مقترحات لمواجهة التحديات التي يلزم معالجتها في المشاركة الخلاقة بطرح المبادرات ودعم ووضع رؤى النساء في القضايا التي تناقش وتدرج في عملية واتفاقيات السلام بما من شأنه دفع عملية بناء السلام وبناء الدولة.