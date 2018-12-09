لجان الأسرى وتعز والاقتصاد بمشاورات السيود تبدأ لقاءاتها المباشرة

بدأت في العاصمة السويدية ستوكهولم، اليوم الأحد، أول اللقاءات المباشرة بين وفدي الحكومة اليمنية الشرعية والحوثيين، في إطار المشاورات التي انطلقت نهاية الأسبوع الماضي.
وقال مصدر من داخل مقر انعقاد المشاورات في قلعة "جوهانسبيرغ"، شمالي ستوكهولم، لـ"العين الإخبارية" الإماراتي إن "مجموعات العمل التي تشكلت قبل أيام، من كلا الوفدين، بشأن ملف الأسرى وفك الحصار عن تعز، والوضع الاقتصادي، بدأت أول اجتماعاتها المباشر".
وكان غريفيث أثني على الروح الإيجابية التي سادت أجواء المشاورات.
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