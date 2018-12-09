اختتام 4 دورات تدريبية في مجال الثروة الحيوانية بسيئون

جرى يوم الخميس في مركز التدريب الزراعي والاعلام بسيئون اختتام 4 دورات تدريبية في مجال الثروة الحيوانية نظمها برنامج اليمن للاستقرار والتكافل الاقتصادي ، مكتب المكلا ، المنفذ من قبل مؤسسة براجما والممول من قبل الوكالة الامريكية للتنمية الدولية.

استفاد من الاربعة دورات تدريبية 128 متدرب منهم 64 امرأة من المربين والمرشدين ، من قرى مختلفة في مديرية سيئون ، وتضمنت الدورات دروس نظرية وتطبيقات عملية في مجال التربية والتغذية والايواء ، والامراض المختلفة التي تصيب الحيوان وكيفية علاجها ، وقد تم تنفيذ التدريبات العملية لدى مربي الثروة الحيوانية في سيئون وبور ومدودة وتريس وتم كذا زيارة المركز الصحي البيطري في مريمة وزيارة لبعض عيادات ومحلات بيع الادوية البيطرية للتعرف على الخدمات التي يقدمونها.

مع العلم بانه تم افتتاح أول دورة تدريبية في سيئون في يوم الاثنين 12 نوفمبر ولمدة اربعة ايام للدورة الواحدة التي شملت بين 30-34 متدرب/متدربة .

يأتي هذا التدريب بهدف رفع قدرات مربي الثروة الحيوانية ، كاهم حلقة من حلقات سلسلة الانتاج ، في مجال تربية ورعاية الحيوان لرفع انتاجهم كما ونوعا وزيادة دخولهم وبالتالي تحسين مستوى معيشتهم .

الجدير بالذكر انه تم في اطار نفس البرنامج ولنفس الاهداف تنفيذ دورات تدريبية مماثلة لمربي الثروة الحيوانية رجالا ونساء في مديريات غيل بن يمين ، وبروم وميفع في حضرموت ومديريتي ميفعه وعتق في محافظة شبوة .