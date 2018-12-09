الحديدة: العمالقة تتقدم في جبهة حيس بعد يومين من المعارك مع المليشيا

تواصل قوات العمالقة التقدم على مليشيا الحوثي الارهابية في جبهة الساحل الغربي حيث تمكنت من التقدم في جبهة حيس بعد يومين من المعارك.

وقالت مصادر محلية إن قوات اللواء 11 عمالقة وبمساندة اللواء 7 تقدموا إلى الشمال من حیس جھة مثلث مفرق العدین.

وذكرت المصادر أن القوات تمركزت في أول عمارة مطلة على المثلث، كان الحوثیون یتسللون منھا لاستھداف مواقع المقاومة المشتركة المرابطة شمال حیس.

ویعد التقدم الذي أحرز الیوم، بحسب المصدر، تطوراً مھماً لتأمین مواقع قوات المقاومة المرابطة شمال وشمال غرب حیس.

ويبعد الموقع الذي وصلت إلیه القوات وتمركزت فیه، نحو 300 متر عن المثلث.

وأشار المصدر الى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الملیشیا الحوثیة في المواجھات مع ألوية العمالقة، كما أصیب 3 من أفراد الألوية.