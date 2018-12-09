اقرار بإعدام مرتكب جريمة قتل الطفلة آلاء الحميري في إب

أعلنت السلطات القضاء في محافظة إب اليوم اقرار تنفيذ الاعدام ضد مرتكب جريمة قتل الطفلة الاء الحميري. وقالت مصادر محلية إن السلطات اقرت تنفيذ حكم الاعدام وسط احدى الساحات العامة بمدينة إب لاحقا . وبحسب المصدر فان التنفيذ سيتم عقب استصدار أمر من النيابة العامة هناك. وقتلت الاء الحميري قبل يومين على يد شخص قام باغتصابها ومن ثم قتلها.

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