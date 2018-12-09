يحيى صالح يطالب مليشيا الحوثي باطلاق سراح شقيقة ونجل طارق

طالب يحيى عبدالله صالح نجل شقيق الرئيس السابق علي صالح، مليشيا الحوثي باطلاق سراح المختطفين على ذمة المعارك التي جرت العام المنصرم بين صالح والمليشيا. وقال يحيى في تغريده على حسابه:" نطالب باطلاق سراح عفاش طارق صالح ومحمد محمد صالح وكافة المعتقلين من رفاقهم. وكانت مليشيا الحوثي قد اختطفت أبناء صالح عقب الحرب التي دارت مع مليشيا الحوثي العام المنصرم كما اختطفت المليشيا نجل العميد طارق وشقيقه محمد.

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