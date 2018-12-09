أعاد الحوثيون بث قناة المسيرة على أحد الترددات التابعة لقناة الجزيرة القطرية. وكانت شركة الأقمار الصناعية قد حظرت بث قناة المسرة على مدار النايل سات الأسبوع قبل الماضي. وكتب الكاتب الصحافي صالح البيضاء، عبر حسابه على موقع تويتر: فضيحة أخرى تثبت تورط النظام القطري في قتل اليمنيين والتآمر عليهم ودعم الميليشيات الحوثية. الحوثيون يعيدون بث قناة المسيرة على أحد الترددات التابعة لقناة الجزيرة.

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الحوثيون يعيدون بث قناة المسيرة على تردد للجزيرة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .