أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لهذا اليوم الأحد، الموافق 9 ديسمبر 2018م، وهي كالتالي: واشنطن: لا مكان في اليمن لأي تهديد مدعوم من إيران يستهدف السعودية والإمارات قوات الشرعية تقتحم باقم في صعدة من جهتي الشمال والشرق الخارجية الأمريكية: إدارة ترامب تعارض بشدة وقف دعم التحالف بقيادة السعودية في اليمن مقاتلات التحالف تعاود التحليق في أجواء صنعاء وضواحيها مؤسسة صحيفة في اليمن تعلن عرض أجهزتها للبيع بعد سنوات طويلة من العمل مليشيا الحوثي تواصل ارتكاب الجرائم في الحديدة بالتزامن مع مشاورات السويد صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي على مواقع المليشيا في رازح تحركات مريبة..المشاط يستجدي قبائل مديرية كشر بحجة لاستدراج مقاتلين في صفوفهم اليماني: عملية تسليم قوائم المعتقلين ستجري خلال الساعات القادمة التفاصيل الكاملة لآلية عمل مفاوضات السويد ولماذا اختيرت "القعلة" للمشاورات طواف: الحوثيون جماعة مسلحة لا أساس قانوني لها ومسنودة من إيران كاتب سعودي: إذا لم تقام حدود آمنة بين اليمن والمملكة لن يحدث نجاح لأي اتفاق التميمي يفتتح المعرض الحرفي الأول للكفيفات بتريم حضرموت مكتب النقل يصدر تعميماً بالتعرفة الجديدة لجميع فرزات ساحل حضرموت شاهد.. الحوثيون يعيدون بث قناة المسيرة على تردد للجزيرة مهاجمة منزل رجل أعمال بصنعاء من قبل مجاميع مسلحة يقودهم قياديون حوثيون أكثر من 72 مشروع و 300 متنافس في المرحلة الأولى لمسابقة الشيخ خليفة للإبداع والابتكار في تعز المليشيا ترفع رسوم الكهرباء وتفرض رسوم جديدة على المدارس الأهلية بالأرقام.. مساعدات الهلال الأحمر الإماراتي للأسر المحتاجة في اليمن القوات الشرعية تتقدم في مركز مديرية باقم

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