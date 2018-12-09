التميمي يفتتح المعرض الحرفي الأول للكفيفات بتريم حضرموت

افتتح وكيل محافظة حضرموت المساعد لشئون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي،المعرض الحرفي الأول للكفيفات الذي تقيمه جمعية رعاية وتأهيل المكفوفين بتريم ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي الأول بمناسبة اليوم العالمي والعربي للمعاق تحت شعار" ارادتنا بصيرة حياتنا".

ووفقاً لوكالة سبأ الشرعية ، تعرف الوكيل التميمي خلال جولته في أجنحة المعرض على محتوياته التي أنتجها الكفيفات وتضم عدد من المنتجات المحلية اليدوية وأعمال الخياطة والتطريز والمنتجات الصوفية المختلفة..مؤكداً بأن شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة تحظى برعاية واهتمام خاص انطلاقا من الواجب الديني والانساني تجاه هذه الشريحة..مثمنا جهود الجمعية في تأهيل المكفوفين ورعايتهم وادماجهم في المجتمع .

وفي سياق متصل زار الوكيل التميمي المكتبة العلمية التابعة للجمعية..داعيا الجهات المعنية والمهتمة لدعم المكتبة بعدد من الكتب العلمية المختلفة.