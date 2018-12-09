شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر من داخل محلات الصرافة .. انهيار مفاجئ للريال اليمني وصعود جنوني للدولار والريال السعودي الان في صنعاء (السعر الان) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قائمة بأسعار صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية الدولار الأمريكي. سعر الشراء: 505 سعر البيع: 520 الريال السعودي: سعر الشراء: 133 سعر البيع: 137.5

شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر من داخل محلات الصرافة .. انهيار مفاجئ للريال اليمني وصعود جنوني للدولار والريال السعودي الان في صنعاء (السعر الان) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .