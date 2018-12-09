شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : تغريدات جديدة لعبد الملك المخلافي اصابت مليشيا الانقلاب بالجنون.. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

قال وزير الخارجية الأسبق ومستشار رئيس الجمهورية عبدالملك المخلافي في تغريدات له على صفحته الشخصية في تويتر ان ان مليشيا الانقلاب الان اضعف مما كانوا في الكويت.

وفي تغريدات له قال( ‏ان المشاورات في الكويت مثلت فرصة حقيقية للسلام أضاعها الانقلابيون وتهربوا بعدها من السلام لأكثر من عامين ، ومجددا ليس أمامهم الا ماطرح في مشاورات الكويت ، بناء ثقة ، معالجة الشق الأمني والعسكري وانهاء الانقلاب ، ثم الجانب السياسي،وعلى الانقلابيين ادراك انهم الان اضعف مما كانوا في الكويت).

وفي تغريدة آخرى اضاف ان ‏الجهود الإيجابية التي قامت و تقوم بها ‎#دولة_الكويت الشقيقة من اجل السلام في اليمن تستحق التحية والتقدير والإشادة والحرص على استمرار هذه الجهود النزيهة التي تصب في مصلحة الشعب اليمني وفي مصلحة الامن والاستقرار والسلام في المنطقة .

واكد المخلافي انه مهما تقادم الزمن واين كانت المرجعيات اوالأسس التي يتم الاستناد لها لا يمكن القبول بجماعة انقلابية او الشراكة معها ، وانقلابها مازال قائما وهي مليشيا مسلحة ، دفع اليمنيون ثمنا فادحا منذ الانقلاب الحوثي المشؤوم ومن حقهم ان يحصلوا على سلام حقيقي يزيل كل اثار الانقلاب والحرب والدمار.