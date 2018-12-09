مليشيا الحوثي تواصل ارتكاب الجرائم في الحديدة بالتزامن مع مشاورات السويد

تواصل مليشيا الحوثي الارهابية ارتكاب الجرائم الوحشية في محافظة الحديدة بالتزامن مع مشاورات السويد .

واستشهد 3 مدنيين على الأقل، وأصيب 6 آخرون، جراء قصف ميليشيا حوثي الموالية لإيران، لمنزل في مدينة الحديدة يوم السبت، فيما تسبب قصف آخر بإصابة طفلين في التحيتا جنوبي الحديدة.

وقال شهود إن استهداف الحوثيين منزل يعود لعائلة يمنية في حي الربصة بمدينة الحديدة، ما أدى لمقتل 3 على الفور وإصابة 6 آخرين، موضحين أن المنزل يقع بجوار دوار الربصة في مديرية الحوك بالحديدة.

وفي وقت سابق، السبت، أصيب طفلان بقذيفة هاون أطلقتها ميليشيا الحوثي على قرية المسلب، (4 كم جنوب شرق مدينة التحيتا)، جنوبي محافظة الحديدة.

وأوضح أهالي المنطقة، أن القذيفة أطلقتها ميليشيا الحوثي من محيط الوحدة الصحية وسط منطقة المغرس، التي حولتها الميليشيات إلى ثكنة عسكرية تابعة لها متخذة من سكان المنطقة دروعاً بشرية.

وأوقع القصف الحوثي، شبه اليومي على قرى وبلدات مديريتي التحيتا وحيس، ضحايا من المدنيين بأعداد كبيرة، بين قتلى ومصابين، ودمرت القذائف منازل مواطنين معظمهم من الصيادين والمزارعين البسطاء.

واستمرت ميليشيا الحوثي يوم الجمعة، في قصف المباني والأحواش في شارعي التسعين والخمسين، شمالي شرق مدينة الحديدة، وأطلقت عشرات القذائف من مدافع تخفيها في الأحياء السكنية.

ويوم الخميس الماضي، تسبب قصف حوثي بقذيفة هاون، في إصابة إمرة ومقتل ابنتها، لحظة وقوع القذيفة على منزل الأسرة في منطقة المدمن غربي التحيتا.

كما استهدفت الميليشيات الانقلابية الخميس، مبنى "سيتي ماكس" التجاري، بقذائف الهاون وقذائف المدفعية، وتسببت في إحراقه كاملاً وتلف بضائع تصل قيمتها لـ3 مليارات ريال يمني.