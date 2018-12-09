تعرف على أوقات رحلات الخطوط الجوية اليمنية اليوم الأحد

ننشر أوقات الرحلات الجوية الخاصة بالخطوط الجوية اليمنية اليوم الأحد، الموافق 9 ديسمبر 2018م، وهي كالتالي: رقم الرحلة 606 خط الرحلة : سيئون- القاهرة الإقلاع : 07:00 صباحا الوصول: 09:45 صباحا رقم الرحلة 601 خط الرحلة : القاهرة- عدن الإقلاع : 10:45 صباحا "توقيت القاهرة" الوصول : 15:15 عصرا رقم الرحلة 600 خط الرحلة : عدن- القاهرة الإقلاع : 16:00 مساء الوصول: 18:30 مساء رقم الرحلة 532 خط الرحلة : عدن- الرياض الإقلاع : 08:00 صباحا الوصول : 11:00 ظهرا رقم الرحلة 533 خط الرحلة : الرياض- عدن الإقلاع : 12:30 ظهرا "توقيت الرياض" الوصول: 15:30 عصرا رقم الرحلة 609 خط الرحلة : القاهرة- عدن الإقلاع : 08:00 صباحا "توقيت القاهرة" الوصول : 12:30 ظهرا رقم الرحلة 608 خط الرحلة : عدن- القاهرة الإقلاع : 14:00 ظهرا الوصول : 16:30 مساء

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