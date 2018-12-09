القوات الشرعية تتقدم في مركز مديرية باقم

شنت قوات الجيش الوطني اليمني السبت، هجوماً مضاداً على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في مركز مديرية باقم شمالي محافظة صعدة.

وذكر قائد اللواء 102 قوات خاصة، العميد ياسر الحارثي، بحسب "سبتمبر نت"، أن قوات الجيش شنت الهجوم، عقب أن حاولت مجاميع من الميليشيات، مهاجمة مواقع في محيط مركز المديرية.

وأكد اللواء الحارثي أن قوات الجيش تمكنت خلال الهجوم، من إحراز تقدمات في مركز المديرية، والاقتراب من المباني الحكومية.

وأوضح أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية، ساندت قوات الجيش في المعارك، وقصفت بعدة غارات جوية تحصينات الميليشيات وتعزيزاتها.

كما أكد قائد اللواء 102 قوات خاصة، أن المواجهات والغارات أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية بينهم قيادات ميدانية، لافتاً أن الفرق الهندسية تعمل حالياً على تطهير المواقع المحررة من الألغام والعبوات الناسفة التي خلفتها ميليشيا الحوثي الانقلابية.