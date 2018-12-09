شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : إندلاع اشتباكات هي الأعنف في صنعاء..منذ اغتيال علي عبدالله صالح..فإليكم الحصيلة الأولية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افادت الأنباء الواردة من العاصمة المحتلة صنعاء عن اندلاع

اشتباكات بين الحوثيين وقبائل بلادالروس والهجوم على نقطه يسلح بصنعاء. وحسب ماورد عن مصرع 8 من من الحوثيين لم يتم معرفه العدد. حيث وصفت الاشتباكات بالاعنف منذ استشهاد الزعيم علي عبدالله صالح.

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