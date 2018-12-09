شكرا لقرائتكم خبر عن احالة قائد أمني جنوبي في عدن إلى التحقيق (الاسم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - احال مدير امن عدن اللواء شلال علي شايع زعيم ميليشيا مسلحة تملك سجون سرية في عدن الى التحقيق عقب اشهر من تصاعد شكاوى الاهالي والمواطنين من تجاوزات واعتقالات وتعذيب.



وبحسب مصادر عاملة في ادارة امن عدن فقد احال شايع قائد امني هو صامد سناح .



وجاءت الاحالة للتحقيق والايقاف عقب اعتدءا قام به سناح ضد ضابط في جهاز الامن قام بنقله الى سجن خاص بجزيرة العمال وتعذيبه هناك.



وتعيث جماعات مسلحة ترتدي بزات امنية وتنمتي الى وحدات امنية بمدينة عدن منذ 3 سنوات وتقوم يوميا باعتقالات واعمال تعذيب لمواطني

شكرا لقرائتكم خبر عن احالة قائد أمني جنوبي في عدن إلى التحقيق (الاسم) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .