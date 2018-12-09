شكرا لقرائتكم خبر عن تصوير جوي .. يظهر ماذا فعل الحوثيون داخل مدينة الحديدة ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر الصحفي "حامد غالب" المقرب من العميد طارق صالح صورة قال إنها تصوير جوي لألوية حراس الجمهوريةـ تظهر استغلال مليشيا الحوثي مفاوضات السلام لحفر الخنادق وتحويل مدينة الحديدة إلى شبكة أنفاق وتخريب الطرقات وتفخيخ المباني، والمساجد على خطا داعش في الموصل.



واضاف بقوله: عموماً تحركاتهم مرصودة والمقاومة المشتركة تعطي فرصة للسلام ولتجنيب المدينة وسكانها الحرب.

تصوير جوي لألويةحراس الجمهوريةيضهر

استغلال مليشيات الكهنوت الحوثي مفاوضات السلام لحفرالخنادق وتحويل مدينة الحديدةالى شبكة انفاق وتخريب الطرقات وتفخيخ المباني والمساجدعلى خطى داعش في الموصل

عموماكل تحركاتهم مرصودة والمقاومة المشتركه تعطي فرصةللسلام ولتجنيب المدينه وسكانها الحرب pic.twitter.com/klzjKZL2Vs — Hamed Ghaleb (@HamedGhaleb) December 7, 2018

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