شكرا لقرائتكم خبر عن أبوراس يتلقى صفعة مؤلمة .. ومصادر تكشف تفاصيل ما حدث والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجهت مليشيا الحوثي الانقلابية طعنة غادرة لحلفائها من قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، برئاسة صادق أمين أبورأس.

حيث كشف مصادر يمنية عن اجتماع سري عقد في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة ضم أعضاء وفد المشاورات من الحوثيين دون المحسوبين على المؤتمر الشعبي العام بصنعاء.

وذكرت المصادر أن ممثلي الحوثيين في الوفد القادم من صنعاء غادروا مقر إقامة الوفد في أحد القصور الملكية السويدية منفردين الى العاصمة استوكهولم لأسباب مجهولة ولم يصطحبوا معهم ممثلي المؤتمر الشعبي بصنعاء بصورة غريبة تشير إلى وجود خلافات شديدة بينهما أو غياب الثقة بين الطرفين.

ولم تستبعد المصادر أن يكون خروج الحوثيين منفردين له علاقة بترتيبات معينة بعيدا عن ممثلي المؤتمر الشعبي ولقائهم بخبراء واستشاريين إيرانيين في العاصمة السويدية بعيدا عن الانظار، إضافة إلى عدم ثقتهم بممثلي المؤتمر الذين قد يسربوا ماحدث خلال تلك الاجتماعات السرية.

وأشار المصدر إلى أن اجتماع سري انعقد في ساعة متأخرة من الليل في مقر إقامة الوفد الانقلابي بعد عودتهم من العاصمة السويدية مع استبعاد ممثلي المؤتمر.