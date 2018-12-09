شكرا لقرائتكم خبر عن أنباء سارة لكل اليمنيين وردت قبل قليل من العاصمة صنعاء .. (شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن رئيس وفد مليشيا الحوثي الانقلابية، المفاوض في مشاورات السويد، موافقة جماعته بإشراف اممي على مطار صنعاء الدولي. ونقلت وكالة رويترز عن محمد عبدالسلام، رئيس وفد الحوثيين، القول بان جماعته تتقبل دورا للأمم المتحدة في مطار صنعاء. وعن تسليم الحديدة للحكومة الشرعية قال، عبدالسلام "ينبغي أن تكون مدينة الحديدة منطقة محايدة" وبشان ملف الأسرى والمعتقلين، الذي أعلن المبعوث الأممي توقيع الطرفين ـ الحكومة ، الانقلابيين ـ على تبادل كامل لهما، قال عبدالسلام "الإفراج عن الأسرى ما زال قيد النقاش في محادثات السويد"، ماعده مراقبون بأنه تراجع حوثي عن الاتفاقات التي أبرمتها مع الحكومة وأعلنها المبعوث الأممي. موافقة الحوثيين على إشراف أممي لمطار صنعاء جاء بعد رفض الحوثيين لمقترح الوفد الحكومي المفاوض بشأن إعادة فتح مطار صنعاء للرحلات الداخلية وإخضاع الطائرات للتفتيش الحكومي في عدن وسيئون. وكان مروان دماج وزير الثقافة في الحكومة اليمنية وعضو الوفد المفاوض قد قال لرويترز ”نحن مع فتح مطار صنعاء وإنهاء معاناة المواطنين كاملة فيما يتعلق بالتنقل ونقلهم“. وتابع قائلا ”مطار صنعاء مقترحنا واضح وعملي إنه يتحول لمطار داخلي يتم فيه نقل المواطن من صنعاء إلى عدن ثم يغادر بأي اتجاه (دولي)“.

