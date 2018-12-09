شكرا لقرائتكم خبر عن هذه نتائج اليوم الثالث من المشاورات اليمنية في السويد! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اليوم الثالث من مشاورات السلام : جلسات مصغرة لمجموعات العمل



بدأت مجموعات العمل المصغرة اجتماعاتها ضمن مشاورات السلام اليمنية في استوكهولم التي تنعقد لليوم الثالث بحضور وفدي الحكومة الشرعية ووفد الحوثيين.



وقال مسؤول في مكتب المبعوث الدولي لغرفة اخبار مشاورات السلام اليمنية " لا يوجد جدول اعمال محدد للمشاورات، هناك صيغة واسعة ومختلفة لتمكين الطرفين من قدر كبير من التفاعل ، وأن مجموعات العمل الخاصة بالقضايا المطروحة في المشاورات تجتمع بصورة متوازية بين بعضها البعض.



وقامت بعض فرق العمل بتشكيل مجموعات مصغرة كفريق وقف التصعيد و فريق محافظة تعز … ومن المقرر ان يلتقي المبعوث الاممي بعد ظهر اليوم بوفدي الطرفين كل على حده لاستعراض ما تم التوصل إليه.



ويضيف المسؤول " نتيح مساحة غير متوفرة في اليمن، حيث يتواجد الطرفان في مكان واحد للتفاعل بينهما.



ومن المتوقع ان تنتهي اعمال المشاورات في ١٤ ديسمبر الجاري، وتركز المشاورات الجارية في السويد على العديد من الملفات الرئيسية كالإفراج عن الأسرى والمعتقلين، وفتح مطار صنعاء، و ايجاد حل لمشكلة ميناء ومدينة الحديدة وحصار تعز فضلا عن طرح الملف الاقتصادي .

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