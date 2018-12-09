شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل ومستجدات طارئة حول التوتر والمواجهات الشرسة بين الحوثيين والقبائل بصنعاء والهجوم على نقطة يسلح ..احصائية بعدد القتلى والجرحى حتى الان والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر قبلية ل مصدر صحفية " أن التوتر يتصاعد بين المليشيات الحوثي والقبائل جنوب العاصمة صنعاء.

وقالت المصادر :"أن 8 حوثيين قتلوا وجرح 4 آخرين على الأقل في الاشتباكات التي اندلعت اليوم مع عناصر قبلية في بلاد الروس جنوب صنعاء".

وأضافت المصادر الصحفية :إن الاشتباكات اندلعت عقب هجوم مسلح نفذه قبليون على نقطه يسلح المدخل الجنوبي للعاصمة صنعاء".

وأشارت مصادر "صحفية" الى ان الاشتباكات اندلعت اثر خلاف بين عناصر قبلية ومليشيا في نقطة يسلح وتطور الخلاف الى مواجهات مسلحة".

وكشفت المصادر عن أسباب المواجهات وقالت "أن مليشيات الحوثي اعترضت سيارة هايلوكس مجملة خضروات تابعة لأحد أبناء القبائل وحدث شجار بين السائق وافراد النقطة"، مشيرة إلى ان السائق تمكن من الفرار بسيارته مما دفع المليشيات لإطلاق النار على السيارة وأعطبوا الاطارات وأصيب السائق بعدة طلقات تم اسعافه إلى احد المستشفيات".

وأضافت مصادر "صحفية": أن مسلحين قبليين هاجموا النقطة على خلفية هذه الحادثة وسقط ما لا يقل عن 12 قتيل وجريح من افراد المليشيات في النقطة".