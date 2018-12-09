شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الحوثيون يصدمون المحسوبين على المؤتمر القادمين من صنعاء ضمن الوفد بهذا الاجراء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر موثوق أن اجتماع سري انعقد في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة ضم أعضاء وفد المشاورات من الحوثيين بدون المحسوبين على المؤتمر الشعبي العام بصنعاء.

وذكر المصدر أن ممثلي الحوثيين في الوفد القادم من صنعاء غادروا مقر إقامة الوفد في أحد القصور الملكية السويدية منفردين الى العاصمة استوكهولم لأسباب مجهولة ولم يصطحبوا معهم ممثلي المؤتمر الشعبي بصنعاء بصورة غريبة تشير إلى وجود خلافات شديدة بينهما أو غياب الثقة بين الطرفين.

ولم تستبعد المصادر أن يكون خروج الحوثيين منفردين له علاقة بترتيبات معينة بعيدا عن ممثلي المؤتمر الشعبي ولقاءهم بخبراء واستشاريين إيرانيين في العاصمة السويدية بعيدا عن الانظار، إضافة إلى عدم ثقتهم بممثلي المؤتمر الذين قد يسربوا ماحدث خلال تلك الاجتماعات السرية.

وأشار المصدر إلى أن اجتماع سري انعقد في ساعة متأخرة من الليل في مقر إقامة الوفد الانقلابي بعد عودتهم من العاصمة السويدية مع استبعاد ممثلي المؤتمر.