شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام يكشف عن الثغرة التي تمكن من خلالها الحوثيين من الانقضاض على الدولة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف وزير الإعلام بحكومة الشرعية معمر الارياني عن الثغرة التي من تمكن من خلالها الحوثيين من الانقضاضا على الدولة.

وقال في تغريده له على تويتر ورصدها اخبار :

الخلاف بين المكونات السياسية والوطنية خلال العشر السنوات الماضية كان هو الثغرة التي نفذت منها #المليشيا_الحوثية_الايرانية للانقضاض على الدولة وخلخلةالمجتمع ومحاولة فرض مشروعها الامامي الكهنوتي المتخلف ليدفع الثمن الجميع بدون استثناء، والمستفيد الوحيد من استجرار الصراع هو الحوثي

واضاف بقوله: رغم انكشاف الخطر الكبير الذي يمثله المشروع #الحوثي على كينونة الدولة وبنية المجتمع وتفجيره حربا طاحنة منذ 4 أعوام خلفت كارثة إنسانية،إلا أن المكونات السياسية والوطنية والإعلاميين والناشطين لا زال بعضهم مثقلين بأحقاد الماضي منشغلين بتصفيةحسابات سياسية لا علاقةلها بإستعادة الدولة

وتابع قائلا: ادعو القيادات السياسية والإعلاميين والناشطين من كل المكونات إلى إدراك خطورة المرحلة واهمية المعركة التي يخوضها شعبنا اليمني مع الانقلاب #الحوثي وتجاوز خلافات الماضي بكل تراكماته وإعلاء المصل.

واختتم بالقول: كما أن الوفاء لصمود شعبنا اليمني وتضحيات ابطال الجيش االذين يقدمون أرواحهم ودمائهم في ميادين العزة والشرف يكون بوقف المعارك الجانبية وتوحيد الجبهة الاعلامية وتوجيه كل الطاقات والجهود في معركتنا الأولى مع الانقلاب #الحوثي حتى تحقيق النصر وإستعادة الدولة وتطهير كل شبر من الوطن