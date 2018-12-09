شكرا لقرائتكم خبر عن اشجع وزير في الحكومة الشرعية يتوعد " الحوثي " بأنه" سيبكي دم " اذا فشلت مشاورات " السويد " ويكشف الخيار الإضطراري..شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توقع مسؤول يمني، أمس السبت، إفشال جماعة الحوثي لجولة المشاورات اليمنية في السويد.



وقال وزير النقل اليمني في الحكومة الشرعية، صالح الجبواني، في تغريدة على تويتر، إن ‏الحوثي سيُفشل مشاورات السويد، وسيعود مزهواً بهذا الإنجاز إلى صنعاء كعادته في الزهو بصناعة الخراب.

وأضاف "الجبواني" ليس لدي شك مطلقاً في أن الحوثي بعد إفشال المشاورات سيبكي دم وسيتوسل العالم أن يعود لإنقاذه، وتوعد بأنه لن يكون لدى الشرعية والتحالف من خيار آخر غير سحق هذه الحركة الإرهابية وهزيمتها وهما قادران على ذلك.

وكان المتحدث باسم الحكومة اليمنية الشرعية راجح بادي، قال في تصريحات صحفية، إنه لا يوجد أي توجه جاد لدى الجماعة الحوثية من أجل تحقيق السلام، رغم موافقة الجماعة أخيرا على الذهاب إلى مشاورات السويد التي ترعاها الأمم المتحدة.

وأوضح بادي انه “لا يوجد ما يشير إلى أي جدية لدى الحوثيين للانخراط في عملية السلام، واصفا خطوة الجماعة بالذهاب إلى السويد بأنه ينصب في سياق «نفس التكتيك والأسلوب الإيراني في المشاورات».

وأضاف أن هذا هو أسلوب جماعة الحوثي منذ بدأت هذه الحركة الإرهابية المسلحة أولى حروبها ضد الدولة في 20004 وحتى اليوم، وتابع بالقول أيام قليلة وتنتهي مشاورات استوكهولم وسيكتشف العالم الخدعة الحوثية التي ستضاف لسجل الخدع السابقة.

وهذه خامس جولة من المشاورات بين الفرقاء اليمنيين، التي بدأت جولتها الأولى والثانية في مدينتي جنيف وبيل السويسريتين (2015)، والكويت (2016) والجولة الرابعة والفاشلة في جنيف (سبتمبر 2018).

ومنذ مطلع العام 2015 ينفذ التحالف العربي، بقيادة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعمًا للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات يمنية، وخلفت الحرب المستمرة أوضاعًا معيشية وصحية متردية للغاية، وبات معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات، بحسب الأمم المتحدة.