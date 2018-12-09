شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان عاجل عن اتفاق جديد وهام بين وفدي الشرعية والمليشيات بالسويد مساء اليوم وسيتم التنفيذ غدا (التفاصيل كاملة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علم مصدر في وفد الحكومة الشرعية المشارك في المشاورات الجارية بالسويد أنه تم الاتفاق على إطلاق 200 أسير .

وقالت مصادر أنه من المحتمل ان يتم الافراج عنهم غدا او بعد غد كإجراء مبدئي لاثبات حسن النوايا.

وأضافت المصادر أن وفدي الطرفين سيسلمان كشوفات وقوائم بكافة الأسرى والمعتقلين للجان التي سيتم تشكيلها غدا او بعد غد لبدء مناقشتها تمهيدا للافراج عنهم في حال تم الاتفاق".

وأكد مصدر أن ما يجري في السويد حاليا ليس مفاوضات وانما نقاشات ومشاورات لتعزيز إجراءات بناء الثقة.

إلى ذلك قال مصدر أن هناك تباينات وخلافات كبيرة بشأن فتح مطار صنعاء وتسليم ميناء الحديدة وفتح الحصار على مدينة تعز حيث يقترح الحوثيون ان تبقى الحديدة محايدة ويصرح وفد المليشيات ان يتم فتح مطار صنعاء لكن ليس بحسب مقترح الحكومة الشرعية بأن يتحول الى مطار للرحلات المحلية فقط ويخضع الطيران للتفتيش في مطاري سيئون وعدن بل يطالب وفد الحوثي بان يتم فتح مطار صنعاء لكل الرحلات الدولية