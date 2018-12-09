شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو : جباري الى كل اليمنيين هذا ما سيحدث بعد مشاورات السويد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه عضو الوفد الحكومي عبدالعزيز جباري رسالة من مقر المفاوضات في السويد إلى الحوثيين وإلى جميع اليمنيين.

وبحسب متابعة محرر "شبكة بويمن الإخبارية" فقد تفاعل ناشطون يمنيون مع رسالة جباري وأطلقوا على إثرها حملة إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي تحت وسم: #عبدالعزيز_جباري_يمثلني . ويظهر جباري وهو يتحدث عن السلم الاجتماعي وعن حاجة جميع اليمنيين إلى الدولة.

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