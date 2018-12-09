شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو..عبدالملك يفاجئ الجميع ويتجول لأول مرة في شوارع هذه المدينة والمواطنون يلتقطون الصور بجانبه..شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تجول رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك سعيد اليوم في شوارع عدن . والتقط مواطنون صورا لرئيس الوزراء أثناء تجوله في شوارع عدن. ورحب مواطنون بتجول رئيس الوزراء والالتقاء به , معبرين عن سعادتهم بذلك . يذكر ان رئيس الوزراء الدكتور معين يحظى بتأييد شعبي نتيجة لتحسن في اسعار الصرف والعملات منذ توليه منصب رئاسة الوزراء



شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو..عبدالملك يفاجئ الجميع ويتجول لأول مرة في شوارع هذه المدينة والمواطنون يلتقطون الصور بجانبه..شاهد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .