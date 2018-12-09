شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــاجل الحوثي يفاجئ الجميع ويخرج قبل قليل ببيان ناري شديد اللهجة .. شاهد ما ورد فيه والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - أصدرت مليشيا الحوثي بيانًا جديدًا بشأن التطورات الميدانية الأخيرة في مدينة الحديدة ، التي تزامنت مع انطلاق مشاورات السلام اليمنية في السويد.

وهاجم محمد الحوثي رئيس ما يسمى بـ"اللجنة الثورية العليا" للانقلابيين التحالف العربي متهمًا إياه بارتكاب جريمة استهداف مدنيين في الحديدة.

وكانت وسائل اعلام محلية قد تحدثت عن قصف حوثي طال الأحياء السكنية في الحديدة ونتج عنه مقتل عدد من المدنيين بينهم نساء وأطفال.

البيان الحوثي كما ورد: