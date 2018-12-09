بشرى سارة.. لأول مرة منذ بداية الحرب.. الكويت تتدخل وتقدم مبلغاً ضخماً لإنقاذ الاقتصاد اليمني..! (التفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - قال المدير التنفيذي لمركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن السفير محمد آل جابر: أن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن تهدف إلى رفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني من خلال دعم البنك المركزي اليمني بإيداع مبلغ (2.2) مليار دولار أمريكي، إضافة إلى مليار دولار أمريكي تم إيداعه سابقاً، إلى جانب (1.25) مليار دولار أميركي من السعودية والإمارات والكويت لدعم خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة لليمن للعام 2018م".

وأضاف آل جابر:" إن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن التي أطلقت في بداية العام نجحت في زيادة حجم الواردات حيث بلغ المتوسط الشهري لحجم الواردات اليمنية في الربعين الأول والثاني من عام ٢٠١٨ (٢.٧) مليون طن متري".



وأشار الى ان تقديم المملكة 3 رافعات، اثنتين منها لميناء عدن وواحدة لميناء المكلا، يأتي امتدادا للجهود السابقة الرامية لزيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ اليمنية والتي تعد هدفاً أساسياً لخطة العمليات الإنسانية الشاملة باليمن لزيادة الواردات الإغاثية والتجارية لليمن".

وكانت المنحة السعودية من الرافعات الخاصة بمينائي عدن والمكلا، والممولة من قبل الصندوق السعودي للتنمية، عبر مركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة باليمن، عبرت عصر اليوم السبت منفذ "الوديعة" الحدودي.

وتأتي هذه المنحة ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، الداعمة لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن 2018. على أن يتم تركيبها في الموانئ المخصصة لها خلال الأيام القادمة وتشمل 3 رافعات، اثنتين منها لميناء عدن وواحدة لميناء المكلا.

من جانبه، أشار مشرف العمليات في مركز إسناد محمد الغنيم إلى أن هذه الرافعات ستعمل بطاقة تصل إلى 60 طنا لكل منها، بهدف رفع الطاقة التشغيلية والاستيعابية للموانئ، ما سيسهم في زيادة تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، ويتوافق مع أهداف خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن.