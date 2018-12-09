شكرا لقرائتكم خبر عن هــــام: تقرير أمريكي يكشف مصير اليمن بعد مشاورات السلام .. ودور الرئيس ’’هادي‘‘ في المرحلة القادمة .. وهذا ما سيحدث قريبًا..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر موقع «لوب لوج» الأمريكي تقريرا حول اليمن ومشاورات السلام الجارية بين أطراف النزاع بالسويد برعاية أممية.

وكشف التقرير الذي أعده مستشار لمجموعة الازمات الدولية وترجمه «مأرب برس»، عن مستقبل المفاوضات ومدى نجاحها بناء على تقييم موقف المجتمع الدولي، ووضع أطراف النزاع سياسيا واقتصاديا وعسكريا.

نص التقرير:

في سبتمبر ، فشل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن ، مارتن غريفيث ، في جلب الأطراف إلى الطاولة في جنيف بعد مشاحنات في اللحظة الأخيرة. هذه المرة يأمل في الحصول على نجاح أفضل. وصل الحوثيون إلى السويد في الرابع من ديسمبر / كانون الأول ، مع وصول الحكومة المعترف بها دولياً في اليوم التالي.

المحادثات في السويد هي مشاورات أولية لتهيئة المسرح للمفاوضات النهائية. يأمل جريفيث أن يوافق الجانبان على بعض تدابير بناء الثقة الأساسية ، بما في ذلك تبادل الأسرى ، وإعادة فتح مطار صنعاء ، وربما التوصل إلى اتفاق لاستقرار الحديدة ، فضلاً عن خارطة طريق واسعة للمحادثات المستقبلية. الوفدين اليمنيين - ممثلين عن حركة الحوثي أنصار الله وحكومة عبد ربه منصور هادي - لم يجتمعوا وجهاً لوجه في هذه المناسبة. بدلا من ذلك ، فإن الأمم المتحدة ستنقل بينهما. لكن بالنظر إلى أن كل جولة من المحادثات قد انهارت - آخر المفاوضات ذات المغزى التي جرت في الكويت منذ أكثر من عامين - حتى هذه الأهداف المحدودة قد تكون امتداداً.

هل حدث أي شيء منذ أيلول / سبتمبر ليقترح أن المحادثات في السويد ستحرز تقدما؟

ما تغير هو أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية ، أصبح العالم أكثر إدراكًا للكوارث الجارية في اليمن والحاجة إلى وقفها. لقد تحدث القادة في أوروبا والولايات المتحدة بوضوح أكثر عن الحاجة لإنهاء الحرب. إن مقتل جمال خاشقجي ، الصحفي السعودي وصحفي صحيفة الواشنطن بوست ، من قبل فرقة سعودية في اسطنبول في أوائل أكتوبر ، عزز صفوف الكونجرس الذين يحاولون فرض تغيير في السياسة الأمريكية على اليمن ، وفتح الحرب ودور الولايات المتحدة في إلى مناقشة عامة أوسع. في 29 نوفمبر ، صوت مجلس الشيوخ بهامش 63-37 لتقديم قرار يتطلب من إدارة ترامب "إزالة القوات المسلحة الأمريكية من الأعمال العدائية في الجمهورية اليمنية أو التي تؤثر عليها".

وينظر مجلس الشيوخ أيضاً في مشروع قانون ثانٍ يهدف إلى تقليص الدعم الأمريكي للسعودية - وهو بمثابة توبيخ للسعوديين لقتل خاشقجي كما هو الحال بالنسبة إلى ترامب لإعطائه السعوديين دعمًا غير مشروط - على الرغم من جهود إدارة ترامب لدرء أي عمل قد يضر بعلاقات الولايات المتحدة بالمملكة. في أعقاب شهادة مدير وكالة المخابرات المركزية قبل اختيار أعضاء الكونغرس في 4 كانون الأول / ديسمبر حول مقتل خاشقجي والمسؤولية السعودية عنها ، فإن العزم على إنهاء الدعم الأمريكي للحرب يتنامى فيما يبدو. وقال السناتور الجمهوري ليندسي غراهام ، الذي أصبح ناقدًا صريحًا لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ، إنه سيعمل على بناء الدعم لمشروع قانون يهدف إلى قطع الدعم العسكري للجهود الحربية السعودية في اليمن رداً على عملية القتل.

في محاولة لاستباق العمل القوي في الكونغرس ، دعا وزيرا الدفاع والدولة الأمريكيان جيم ماتيس ومايك بومبيو الشهر الماضي إلى وقف الأعمال القتالية وإلى مشاركة جميع الأطراف في محادثات السويد. وأعلنوا فيما بعد نهاية للتزود بالوقود الأمريكي في الجو من الطائرات السعودية العاملة في اليمن. لقد أوقف عدد من الدول الأوروبية مبيعات الأسلحة إلى الرياض احتجاجاً على الطريقة العشوائية التي شنت بها حربها الجوية في اليمن ، وقدمت المملكة المتحدة مسودة قرار لمجلس الأمن لمعالجة مشكلة الهبوط الإنساني في اليمن. لكن موقف الولايات المتحدة ربما لم يتغير بقدر ما قد يوحي به خطابها العام. في الوقت الذي دعت فيه إدارة ترامب علنا ​​إلى وضع حد للحرب ، دأبت على دعم سياسة الرياض في اليمن ومناورة بهدوء لإعاقة مشروع قرار المملكة المتحدة ، مشيرة إلى أن تصريحات المسئولين الكبار الرسمية أقل من حقيقية. في بيان صدر في 20 نوفمبر ، كتب ترامب أن إيران كانت مسؤولة بشكل مباشر عن حرب اليمن ، في حين قال بومبيو في 1 ديسمبر "نعتزم مواصلة" الدعم العسكري للرياض.

ما هي فرص النجاح؟

قد يتمكن غريفيث من تحقيق هدفه المحدود المتمثل في إقناع الحوثيين وهادي بالموافقة على إجراءات بناء الثقة ، والتوقيع على إطار أوسع للمفاوضات مع بعض التعديلات ، وتحديد موعد محادثات السلام الجوهرية في المستقبل القريب. لكن لسوء الحظ ، فإن الاحتمالات عالية لأن المشاورات سوف تنهار وسط تبادل الاتهامات المتبادلة ، كما حدث في جميع الجولات السابقة.

كلا الجانبين غير راغبين في تقديم تنازلات. يعتقد الائتلاف وحكومة هادي أن المد قد تحول ضد الحوثيين على الأرض وهم على استعداد للانتظار لتحسين موقفهم. من غير المحتمل أن يبرهن الحوثيون من جانبهم على قدر كبير من المرونة ، وينظرون إلى المزاج الحالي في العواصم الغربية ضد المملكة العربية السعودية على أنهم يتحولون لصالحهم. قد يرون حتى معركة لميناء الحديدة والمجاعة التي تلت ذلك كوسيلة لتحويل السرد ضد الائتلاف والحكومة ، وتعزيز موقفهم التفاوضي مع زيادة الحكومات الغربية الضغط لإنهاء الحرب.

على الرغم من هذه الديناميات السلبية ، إلا أن غريفيث يجب أن يستخدم الاجتماع لمحاولة بناء زخم خلف خطته للسلام ويصطفغ محادثات أكثر موضوعية لعام 2019. إذا استطاع أن يجعل الأطراف توافق على الأقل على إجراءات بناء الثقة - ومتابعتها في الأسابيع والأشهر التي تلي المحادثات - سيكون بإمكانه أن يدعي بشكل موثوق أن العملية التي تقودها الأمم المتحدة لها أهمية جديدة.

والأهم من ذلك أنه يحتاج إلى الحصول على اتفاق بشأن الحديدة من شأنه أن يبعده عن الهجوم الذي تقوده قوات التحالف. قال الحوثيون إنهم مستعدون لتسليم الميناء إلى الأمم المتحدة. إن حصول الحكومة اليمنية - وبالتالي على الائتلاف - على الموافقة على ذلك ثم اتخاذ خطوات لتجريد المدينة من السلاح سيكون نجاحاً كبيراً.

ما هو الوضع حول الحديدة اليوم ولماذا هو حرج للغاية؟

في الأشهر الثلاثة الماضية ، شددت القوات اليمنية المملوكة لدولة الإمارات العربية المتحدة الخناق حول الحديدة ، وقطع الطريق الرئيسي إلى المرتفعات الشمالية حيث يقيم غالبية سكان اليمن. هذا يترك فقط الطريق على طول الساحل من الحديدة شمالا ، وإطالة رحلة الإمدادات الحيوية لملايين من الناس. وهذا يزيد من تكلفة السلع للأشخاص الذين هم أفقر بالفعل لأنهم لم يتلقوا رواتبهم في القطاع العام منذ شهور. علاوة على ذلك ، فإن منشأة التفريغ الرئيسية شرق الحديدة تحتجزها القوات المدعومة من الإمارات العربية المتحدة التي لم تسمح للأمم المتحدة بدخولها ، مما يمنع معالجة الحبوب. وقد حذر مدير الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة ، مارك لوتوك ، من "مجاعة كبيرة" تؤثر على 14 مليون شخص (نصف سكان البلاد) إذا لم يتوقف القتال على الفور.

إذا اندلع القتال داخل الميناء (ناهيك عن المدينة) ، فإنه من المتوقع أن يحفر الحوثيون. إن القتال وانعدام الأمن حول الميناء حتماً سيعني المزيد من تعطيل آخر خط استيراد متبقي من الحديدة. النتيجة: يمكن دفع سكان يائسين ، جائعين في المرتفعات إلى مجاعة صريحة.

لماذا تستهدف القوات التي تقودها الإمارات العربية المتحدة بلدة الحديدة؟

الحملة التي تقودها دولة الإمارات العربية المتحدة على ساحل البحر الأحمر ، والتي ظلت مستمرة منذ ما يقرب من عامين ، هي محاولة لقطع وصول الحوثيين إلى البحر وإيرادات الجمارك من الميناء. تعتقد الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أن خسارة الأراضي والإيرادات ذات القيمة العالية ستجبر المتمردين على تقديم تنازلات كبيرة. وقد يأملون أيضا في تحويل العبء الأخلاقي للكارثة الإنسانية إلى الحوثيين: فبمجرد أن يسيطر التحالف الذي تقوده السعودية على الميناء ، يقولون ، فإن أي عائق أمام وصول المساعدات الإنسانية سيكون نتيجة لتصرفات الحوثيين ، وليس أفعالهم.

وتقول الإمارات إن حملتها تهدف إلى إجبار الحوثيين على تبني موقف أكثر واقعية على طاولة المفاوضات. لكن هناك مؤشرات على أنها تعتزم الاستيلاء على ميناء الحديدة بغض النظر عن نتيجة المحادثات ، وربما المدينة أيضاً ، حيث ترى مثل هذا الاستيلاء كخطوة أساسية لا غنى عنها في تغيير نظرة الحوثي والتوازن العام للقوى. صانعي السياسة في الإمارات العربية المتحدة يعلنون صراحة أنهم يتوقعون أن تفشل المحادثات - التي يزعمون أنها "الفرصة الأخيرة" للحوثيين قبل أن يدفعوا باتجاه ميناء الحديدة -.

يشير تاريخ الحوثيين المسلح الذي دام أربعة عشر عامًا إلى أن منطق التحالف مشوب بالعيوب. إذا فقدوا الحديدة ، من غير المرجح أن يستسلم الحوثيون. ولن يتم تجريدهم بالكامل من مصادر الدخل: يمكنهم فرض ضرائب على الشاحنات المارة من الحديدة إلى الشمال الغربي من اليمن. وأخيرًا ، سوف يلومون التحالف على الكارثة الإنسانية التي قد تترتب على ذلك ، نظراً لأن قرارهم هو اتخاذ الميناء (على الرغم من موافقة الحوثيين من حيث المبدأ على تسليم الميناء إلى الأمم المتحدة) التي كان من شأنها أن تسببه. إنهم واثقون من أن الكثير من الرأي العام الدولي سيوافقون على ذلك.

ما هو تأثير المحادثات على الأزمة الإنسانية في اليمن؟

بالنسبة للجهات الفاعلة الدولية ، أصبح إيجاد طريقة لإنهاء الصراع أمرا ملحا على نحو متزايد. لقد تسببت الحرب في ما تقول الأمم المتحدة أنه أكبر أزمة إنسانية في العالم. يحتاج أكثر من 22 مليون شخص ، من أصل 28 مليون نسمة ، إلى نوع من المساعدة . يعاني نحو 14 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الشديد ، ويعيشون في ما تسميه الأمم المتحدة "ظروف ما قبل المجاعة". حوالي 10.000 شخص يصابون بالكوليرا كل أسبوع . كان هناك أكثر من 1.2 مليون حالة من المرض ، وأكثر من 2500 حالة وفاة ، وفقا لمنظمة الصحة العالمية. تقدر منظمة أنقذوا الأطفال أن 85.000 طفل قد يكونوا قد ماتوا بالفعل من الجوع والأمراض التي يمكن الوقاية منها منذ أن تطورت الحرب الأهلية من صراع داخلي على السلطة إلى صراع دولي في أوائل عام 2015. الملايين من اليمنيين هم صدمة اقتصادية واحدة من الجوع. لكن ما زالت هناك فرصة لمنع الأسوأ. قد تكون المشاورات في السويد خطوة أولى مهمة لتحقيق هذه الغاية.

ماذا ستكون النقاط الشائكة الرئيسية في هذه المحاولة الجديدة في المحادثات؟

سيصل الحوثيون وحكومة هادي إلى السويد بحثًا عن أجنداتهم الخاصة. ومن المحتمل أن يكون من الصعب إقناعهم بمواجهة القضايا الأساسية. وكان الاتفاق الأخير بشأن مبادلة السجناء خطوة جيدة إلى الأمام ، لكنه كان موضوع مفاوضات بوساطة الأمم المتحدة ومحادثة خلف القناة لعدة أشهر قبل هذه المحادثات. إن إعادة فتح مطار صنعاء أو الوصول إلى محل إقامة في الحديدة من المرجح أن يكون عملاً أكثر صعوبة ، حيث لن يميل أي من الطرفين إلى إعطاء أي شيء للأخر.

وكما ترى حكومة هادي ، لا يجب عليها تقديم أي تنازل على الإطلاق. وهي تعتقد أنه يجب استعادتها إلى السلطة بموجب أحكام قرار مجلس الأمن رقم 2216 ، الذي يدعو الحوثيين إلى إلقاء أسلحتهم ، ولكي يعيد هادي - المسمى "الرئيس الشرعي" لليمن - إلى العاصمة والإشراف على الانتهاء من العملية الانتقالية التي استمرت من عام 2012 حتى سيطر الحوثيون على صنعاء في سبتمبر 2014. إن حقيقة استمرار هذا القرار في وضع إطار النقاش السائد يسمح للحكومة بالتعامل مع المفاوضات كما لو كانت تقرر شروط استسلام الحوثيين. في حين قالت حكومة هادي أنها ستسمح للحوثيين بالمشاركة في الحكومات المستقبلية بطريقة ما ، فإنها تريد اتفاقاً مستقبلياً لتأكيد شرعيتها ومعاقبتها على "الانقلاب" الحوثي.

في الوقت نفسه ، يصف الحوثيون انقلابهم بأنه ثورة شعبية ، ويجادلون بأن الحرب التي يخوضونها ليست ضد حكومة هادي ، وإنما ضد السعوديين والإماراتيين (بالإضافة إلى تنظيم القاعدة والدولة الإسلامية). ولهذا السبب ، يجادلون بأن الحرب بدأت في مارس 2015 عندما دخل التحالف بقيادة السعودية المعركة ، وليس في سبتمبر السابق عندما استولوا على العاصمة بالقوة. فهي تؤطّر المفاوضات باعتبارها فرصة لوقف "العدوان" الذي تقوده السعودية وتجادل بأنه يجب عقد محادثات بينها وبين الحكومة السعودية.

كيف ترتقي حكومة هادي والحوثيون حاليا؟

على الرغم من أن حكومة هادي تُقدَّم كطرف رئيسي للنزاع ، إلا أن موقعها ضعيف نسبياً. يشرف هادي بشكل أساسي على مجموعة كبيرة من المجموعات ، يوصف عامة بأنها الجيش الوطني والمقاومة الوطنية. في الواقع ، فإن الجماعات التي تقاتل الحوثيين على الأرض منقسمون بشدة وغالباً ما يكونون متناقضين. لا يقضي هادي الكثير من الوقت في عدن ، المدينة التي أسماها عاصمة مؤقتة في عام 2015 ، لأن العديد من المناطق يسيطر عليها المقاتلون المدعومون من الإمارات الذين طوروا منافسة بالقوات الموالية لهادي.

هادي موجود حاليا في الولايات المتحدة لعلاج حالة القلب ، مما أثار التكهنات حول ما قد يحدث أو ما يجب أن يحدث إذا كان عاجزا أو مات. الانتخابات ليست ممكنة ، ومن المرجح أن تؤدي عملية تعيين رئيس جديد غير مؤكدة إلى إجراء تعديل حكومي وتغيير في استراتيجية التفاوض. كما يمكن أن يؤدي إلى صراع جديد بين الجماعات المناهضة للحوثيين. على سبيل المثال ، من غير المرجح أن يقبل الجنوبيون سلطة نائب الرئيس الحالي ، علي محسن الأحمر ، الذي كان بموجب القواعد الدستورية سيحل محل هادي لمدة شهرين في حالة وفاته ، بسبب دوره في حرب اليمن الأهلية عام 1994 على محاولة الجنوب الانفصال.

الحوثيون أنفسهم ليسوا في موقف قوي جدا. بعد قتل حليفهم السابق صالح في ديسمبر 2017 ، عززوا سيطرتهم بسرعة على محافظات شمال غرب اليمن. لكنهم يتعرضون لضغوط اقتصادية ويفقدون تدريجيا الأراضي. ومع ذلك ، فقد أظهروا مرارا وتكرارا القدرة على الحفاظ على المدمرة لطحن ما أصبح حرب استنزاف. إنهم يعرفون أن أي مكاسب عسكرية مستقبلية من قبل الجماعات المدعومة من التحالف من المرجح أن تأتي بتكلفة بشرية عالية يمكنها أن تؤثر على الائتلاف وحكومة هادي. انهم يخططون للحفاظ على الضغط على التحالف من خلال مهاجمة المراكز الحضرية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة مع الطائرات بدون طيار والصواريخ البالستية.

لذا عندما ندخل في محادثات ، فإن الحلقات العقدية القديمة صحيحة: الأمل للأفضل ، التخطيط للأسوأ.



*كتب التقرير: بيتر ساليسبري ـ مستشار لمجموعة الأزمات الدولية