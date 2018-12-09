شكرا لقرائتكم خبر عن جباري يعلن قبل قليل اذا نفذت جماعة الحوثي هذا الأمر في تعز فسينجح الحوار ..شاهد ماذا قال؟؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مستشار الرئيس هادي “عبدالعزيز جباري” ان رفع الحصار عن تعز هو الاختبار الحقيقي لجماعة الحوثي والذي يثبت جديتها في نجاح الحوار واضاف جباري في تصريح لقناة الجزيرة قبل قليل رصده محرر “ناس تايمز” ان رفع الحصار عن مدينة تعز واطلاق المعتقلين وتسليم ميناء الحديدة هي الامور التي ستثبت ان جماعة الحوثي جاده في الانخراط في العملية السياسية وايقاف الحرب

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