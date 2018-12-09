أكثر من 72 مشروع و 300 متنافس في المرحلة الأولى لمسابقة الشيخ خليفة للإبداع والابتكار في تعز

شهدت المرحلة الأولى لمسابقة الشيخ خليفة بن زايد للإبداع والإبتكار التي انطلقت في محافظة تعز مشاركة 72 مشروع و300 متنافس . وتجري اللجنة العلمية للمسابقة في جامعة تعز عملية تقييم المشاريع حيث ستقوم بنشر المتأهلين للمرحلة الثانية . يشار أن المشاركين والمتنافسين في الحصول على الجائزة تم تقسيمهم على أربعة محاور .

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