شنت قوات الجيش الوطني، اليوم هجوما مضادا على مواقع تمركز مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في مركز مديرية باقم شمالي محافظة صعدة.
ونقل موقع الجيش الوطني "سبتمبر نت"،عن قائد اللواء 102 قوات خاصة العميد ياسر الحارثي قولة أن قوات الجيش شنت الهجوم ، عقب أن حاولت مجاميع من المليشيا، مهاجمة مواقع في محيط مركز المديرية.
وأكد الواء الحارثي أن قوات الجيش تمكنت خلال الهجوم، من احراز تقدمات في مركز المديرية، والاقتراب من المباني الحكومية.
وأوضح أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية، ساندت قوات الجيش في المعارك، وقصفت بعدة غارات جوية تحصينات المليشيا وتعزيزاتها.
كما أكد قائد اللواء 102 قوات خاصة، أن المواجهات والغارات أسفرت عن مصرع واصابة العشرات من عناصر المليشيا بينهم قيادات ميدانية، لافتا أن الفرق الهندسية تعمل حاليا على تطهير المواقع المحررة من الألغام والعبوات الناسفة التي خلفتها المليشيا.
شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الجيش تفاجئ المليشيات برد قوي وموجع على تصعيدها بـ«صعدة» على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .