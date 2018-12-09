مقدمة من السعودية.. وصول 3 رافعات لمينائي "عدن والمكلا"

وصلت إلى الأراضي اليمنية 3 رافعات خاصة بمينائي عدن والمكلا, كمنحة سعودية ممولة من الصندوق السعودي للتنمية عبر مركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة باليمن, وسيتم تركيبهن خلال الأيام القادمة إثنتان في ميناء عدن وواحدة بميناء المكلا.
وتعد هذه المنحة ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، الداعمة لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن 2018.
وقال المدير التنفيذي لمركز إسناد السفير محمد آل جابر أن "هذه المنحة تأتي امتدادًا للجهود السابقة الرامية لزيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ اليمنية التي تعد هدفاً أساسياً لخطة العمليات الإنسانية الشاملة باليمن لزيادة الواردات الإغاثية والتجارية لليمن".
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء السعودية (واس) السفير آل جابر أن "خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن التي أطلقت بداية العام الجاري نجحت في زيادة حجم الواردات حيث بلغ المتوسط الشهري لحجم الواردات اليمنية في الربعين الأول والثاني من عام 2018 (2.7) مليون طن متري".
وأوضح أن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن تهدف إلى رفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني من خلال دعم البنك المركزي اليمني بإيداع مبلغ (2.2) مليار دولار أمريكي، إضافة إلى مليار دولار أمريكي تم إيداعه سابقاً، إلى جانب (1.25) مليار دولار أميركي من المملكة والإمارات والكويت لدعم خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة لليمن للعام 2018م".
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