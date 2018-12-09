المليشيا ترفع رسوم الكهرباء وتفرض رسوم جديدة على المدارس الأهلية

حددت وزارة الكهرباء والطاقة في حكومة المليشيا الحوثية الحد الأعلى لتعرفة بيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين من ملاك المولدات الكهربائية الخاصة بسعر 250 ريال للكيلو وات الواحد بفارق 230 ريال للكيلو وات الواحد في عام 2011 ما يجعلها التعرفة الأعلى على مستوى العالم حتى الأن.

وتعد المليشيا المستفيد الأول من تجارة الطاقة ومحطات توليد الطاقة في العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتها حيث قام مشرفون حوثيون وتجار كبار تابعين من قيادات الجماعة بإنشاء محطات كهربائية في كافة الأحياء السكنية وأغلبهم قاموا بوضع المولدات على أرصفة الشوارع واستخدام شبكة النقل التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء وأعمدتها.

وفي القطاع التربوي حصل موقع يمن الغد على مذكرة موجهة من أحد المدارس الأهلية في مديرية معين لطلابها فرضت بموجبها زيادة 1000 ريال عن كل طالب بقرار من مكتب التربية في المديرية بحجة رسوم خاصة للبوابة الإلكترونية الذكية التي قالت إنه سيتم من خلالها إدارة شئون الطلاب والمعلمين وتسهيل توزيع الطلاب والمدرسين وانتقالهم وتتفن المليشيا يوميا في استنزاف جيوب المواطنين بكل الصور وتمارس ضغوطا رهيبة على المدارس الأهلية أو التلويح بسحب تراخيصها لو لم ترضخ لأوامر المليشيا.