مأرب.. أمهات المختطفين تشارك في ندوة تناهض العنف ضد المرأة

الخليج 365

شاركت رابطة أمهات المختطفين بمحافظة مأرب في ندوة "لا للعنف ضد المرأة" التي أقيمت صباح اليوم السبت، بمشاركة كلا من موسسة رفى للدعم النفسي ومؤسسة فتيات مأرب واتحاد نساء اليمن والمنتدى العام للمهمشين وجمعية بنات الخير.

وبدأت الندوة بورقة حقوقية لأمهات المختطفين تحدثن فيها عن ما تتعرض له من عنف في أبسط حقوقها وهو زيارة ولدها أو زوجها المختطف في السجون وما تتعرض له من اعتداءات لفظية وجسدية والتي وصلت إلى الضرب والاحتجاز، وأضافت الأمهات ماتتعرض من اعتداءات تتعرض لها أثناء مشاركاتهن في الوقفات الإحتجاجية المطالبة بحرية أبنائهن.

واستشهدت الأمهات بقصة الأم التي قامت بتصوير مقطع بتلفونها الشخصي وقفة احتجاجية للرابطة تم اختطافها واحتجازها لمدة 3 ساعات وتفتيشها وسلب كل ما تملك.

وتحدثت المنظمات والمؤسسات المشاركات في الندوة عن الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة في حياتها اليومية والتمييز الذي تتعرض له النساء بشكل يومي ودائم وامتهان لكرامتها.

شاركت في الندوة العديد من النساء الحقوقيات وقدمن مقترحات وتوصيات تمنع أي انتهاك تتعرض له النساء.