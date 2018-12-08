تدشين العمل في مشروع صيانة وتأهيل المدخل الغربي لمدينة الشحر

الخليج 365

دشن وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس محمد احمد العمودي وممثلين عن قيادة التحالف العربي بالمملكة العربية السعودية بمدينة الشحر صباح اليوم مشروع (صيانة وتأهيل المدخل الغربي لمدينة الشحر) الممول من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وتنفيذ ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية بمساحة إجمالية بلغت 5645 مترا مربعا.

وتقدم وكيل المحافظة للشؤون الفنية بالشكر والتقدير باسمه وباسم قيادة السلطة المحلية بالمحافظة وعلى رأسهم اللواء الركن فرج سالمين البحسني للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الذي لم يقتصر دعمهم على تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية من أغذية وأدوية ووقود ، وإنما تضمن أيضاً العمل على المساعدة في إعادة البناء والإعمار ، والدفع بعجلة التنمية في المناطق المحررة من خلال تنفيذ مثل هذه المشاريع التي تسهم في ايجاد فرص عمل لكثير من الشباب العاطل عن العمل من خلال توفير 160 فرصة عمل لأبناء المدينة وذلك ضمن المشاريع التنموية التي ينفذها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في عموم البلاد .

كما اطلع الوكيل العمودي وممثلي قيادة التحالف على سير العمل في مشروع تحسين سبل العيش باليمن ( مشروع معيلات الأسر) والذي نفذ دورات في الكوافير والمعجنات والحلويات والبخور والعطور والخياطة والتفصيل ودورة الادخار والاستثمار وصيانة الجوالات والإسعافات الأولية والمنفذة في معهد الخيرات بالشحر لعدد 80 معيلة أسرة.

كان في استقبالهم المهندس أمين سعيد بارزيق المدير العام لمديرية الشحر ونائب المدير العام الأستاذ مصبح العبد البحسني والمهندس جهاد بالطيف منسق مشاريع كثيفة العمالة بمشروع تحسين سبل العيش والمهندس فهمي بن منصور المدير التنفيذي لائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية وعدد من مدراء المكتب التنفيذية بمديرية الشحر .