مكتب الصحة في الحديدة يسلم شحنة أدوية عاجلة لمديرية التحيتا

الخليج 365 - متابعات

أعلن مكتب الصحة في محافظة الحديدة أنه وبالتعاون مع السلطات المحلية ووحدة المساعدات الإنسانية والإغاثية في المقاومة الوطنية، سلم شحنة أدوية عاجلة لتلبية احتياجات المراكز الصحية لمديرية التحيتا بالساحل الغربي مع ما تعانيه من نقص حاد في الأدوية في ظل تفشي مرض الملاريا.

وقال المتطوع الصحي داوود حسن قطاب في تصريح لوكالة 2 ديسمبر، إن وزارة الصحة في عدن عبر مكتبها في الحديدة وبتعاون وتسيير من وحدة المساعدات الإغاثية في المقاومة الوطنية قدمت شحنة أدوية مكونة من مائة صنف لمديرية التحيتا التي تعاني من نقص في الأدوية ومستلزمات المراكز الصحية تزامنا مع تفشي مرض الملاريا.

وتحدث داوود حسن، عن غياب أي دور إنساني للمنظمات الأممية أمام معاناة سكان مديريات الساحل الغربي المحررة باستثناء جهد الهلال الأحمر الإماراتي ومركز سلمان للإغاثة المديرية.

ولفت إلى عجز المراكز الصحية الحالية في مديرية التحيتا عن تلبية احتياجات المرضى نظرا لمحدودية هذه المراكز ونقص الأدوية والمستلزمات الضرورية لعلاج الأطفال والنساء ومداواة الجرحى المدنيين من ضحايا ألغام مليشيا الحوثي أو قذائفها المستمرة على منازلهم.. مشيرا إلى أن الكثافة للسكانية بالمديرية البالغ تعدادها ثلاثين ألف مواطن يتطلب مزيدا من المراكز الصحية ودعمها بالأدوية والمستلزمات والكادر.