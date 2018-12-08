الإمارات تتكفل دفعة جديدة من الجرحى اليمنيين في مستشفيات مصر

الخليج 365 - متابعات

أعلنت الإمارات العربية المتحدة تكفلها بعلاج دفعة جديدة وصلت إلى مصر من الجرحى اليمنيين ومرافقيهم وتضم 123 جريحاً يمنياً ومرافقاً للعلاج في مستشفياتها على نفقة أبوظبي.

وقالت وكالة أنباء الإمارات إن الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات لشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وبمتابعة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

واستقبلت سفارة الإمارات ومكتب الملحق الصحي بالقاهرة الأشقاء من الجرحى اليمنيين الذين وصلوا إلى مطار القاهرة الدولي فجر أمس قادمين من العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وأنهت السفارة جميع الإجراءات من أجل تمكينهم من تلقي العلاج في ظروف ميسرة ومريحة وتوفير سبل الراحة لهم.

وتأتي هذه المبادرة الإنسانية في إطار العناية التي توليها دولة الإمارات للشعب اليمني والاهتمام بقضاياه ورفع المعاناة عنه وتحسين ظروفه الإنسانية ومساندته في مواجهة الجرائم المرتكبة بحقه من قبل ميليشيات الحوثي التابعة لإيران.

وثمّن الجرحى اليمنيون ومرافقوهم مواقف دولة الإمارات وقيادتها وشعبها، وأشادوا بهذه المبادرة المستمرة من قيادة وشعب الإمارات الذين يواصلون الاهتمام بهم والوقوف إلى جانبهم ومساعدتهم فى محنتهم.

وكانت دولة الإمارات قد تكفلت بعلاج 10 آلاف من الجرحى اليمنيين في كل من الأردن والسودان والهند مع نفقات مرافقيهم، وسيّرت القوافل الطبية والإغاثية دعماً للأشقاء في اليمن، في إطار أوجه الدعم التنموي المتواصلة والوقوف إلى جانبهم في ظرفهم الاستثنائي.

ويعمل البرنامج الإنساني والإغاثي الإماراتي على توفير الاحتياجات الضرورية من غذاء ودواء ومواد طبية لتحسين الظروف الإنسانية والصحية للأشقاء اليمنيين بالتنسيق والتعاون مع المنظمات الإنسانية الإقليمية والدولية الموجودة حالياً على الساحة اليمنية لتحسين ظروفهم الإنسانية ودرء الآثار الناجمة عن الأزمة التي يشهدها اليمن وتأثرت بها قطاعات كبيرة من شعبه.