شهيد وطفلته و6 مصابين.. تفاصيل جريمة حوثية جديدة في الحديدة

الخليج 365 - متابعات

استشهد أب وطفلته وأصيب 6 آخرون من عائلته بجراح بينهم نساء وأطفال، مساء اليوم السبت، بقذائف حوثية جنوبي مدينة الحديدة.

ونقلت وكالة 2 ديسمبر التابعة للمقاومة الوطنية عن مصادر محلية إن مليشيا الحوثي استهدفت بقذيفتي هاون منزل المواطن قاسم مكين الكائن جوار دوار حي الربصة بمديرية الحوك في مدينة الحديدة ما أدى إلى استشهاده على الفور مع طفلته (غدير)، وأصيب 6 آخرون من أفراد عائلته بجراح هم زوجته وأبنائه.

وتكثف مليشيا الحوثي قصفها للأحياء السكنية والمنشآت الحيوية بالحديدة حيث تشهد منطقة الربصة تحديدا سقوطا متواصلا لقذائف مليشيا الحوثي أدى لسقوط عديد ضحايا من المدنيين.

وتفرض مليشيا الحوثي عزلة شاملة على مدينة الحديدة وسكانها بعد قطع خدمة الإنترنت عنهم منذ 28 يوما مع تصعيد هستيري في انتهاكاتها وجرائمها ضد المدنيين بأعمال القصف اليومي ومطاردة الصحفيين والنشطاء واقتحام المنازل وانتهاك حرماتها وتوسيع عمليات الاختطافات والاعتقالات في أوساط السكان وتحويل المدينة وشوارعها وأحيائها لثكنات عسكرية وحقول ألغام.