بالفيديو.. مليشيات الحوثي تفجر مسجداً شرق مدينة الحديدة

الخليج 365 - متابعات

أقدمت مليشيات الحوثي على تفجير مسجداً شرق مدينة الحديدة بعد تفخيخه بالألغام والعبوات الناسفة .

ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة عن مصادر محلية أن مليشيات الحوثي فجّرت المسجد بالألغام والعبوات الناسفة التي وضعتها في حُفرٍ بجانب أعمدة المسجد في عملية إرهابية تفضح المشاريع التدميرية التي تسعى لتنفيذها بحق اليمنيين .

وأضاف: لم تتوقف جرائم مليشيات الحوثي عند قصف الأحياء السكنية والمصانع والمراكز التجارية ، حتى وصلت إلى تفجير دور العبادة في مدينة الحديدة ، وهذا مايكشف حقيقة المليشيات وزيف إدعائاتها بإسم الدين وتحت مسمى المسيرة القرآنية.