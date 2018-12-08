شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو: ساعات قليلة تفصل اليمنيين عن هذا الحدث التاريخي والتحول الكبير في ملف الأزمة الذي انتظره الجميع منذ 4 سنوات (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افادات مصادر في وفد الحكومة الشرعية المشارك في المشاورات الجارية بالسويد أنه تم الاتفاق على إطلاق 200 أسير .

وقالت مصادر انه من المحتمل ان يتم الافراج عنهم غدا او بعد غد كإجراء مبدئي لاثبات حسن النوايا".



وأضافت المصادر "أن وفدي الطرفين سيسلمان كشوفات وقوائم بكافة الأسرى والمعتقلين للجان التي سيتم تشكيلها غدا او بعد غد لبدء مناقشتها تمهيدا للافراج عنهم في حال تم الاتفاق".

وأكد مصدر أن ما يجري في السويد حاليا ليس مفاوضات وانما نقاشات ومشاورات لتعزيز إجراءات بناء الثقة.

إلى ذلك قال مصدر أن هناك تباينات وخلافات كبيرة بشأن فتح مطار صنعاء وتسليم ميناء الحديدة وفتح الحصار على مدينة تعز حيث يقترح الحوثيون ان تبقى الحديدة محايدة ويصرح وفد المليشيات ان يتم فتح مطار صنعاء لكن ليس بحسب مقترح الحكومة الشرعية بأن يتحول الى مطار للرحلات المحلية فقط ويخضع الطيران للتفتيش في مطاري سيئون وعدن بل يطالب وفد الحوثي بان يتم فتح مطار صنعاء لكل الرحلات الدولية

من جانبه قال المسؤول عن ملف الأسرى في وفد جماعة الحوثيين إن كشوفات أسماء الأسرى والمعتقلين ستكون جاهزة غداً الأحد، وإنه تم تشكيل لجنة من الفريق الأممي بمشاركة الصليب الأحمر للبدء في اجراءات تنفيذ الاتفاق.

وذكر عبدالقادر المرتضى بحسب غرفة أخبار مشاورات السويد، إن الوفدين بحثا البنود التي يجب البدء بها في ملف الأسرى والمعتقلين وهي تشكيل لجان من جميع الأطراف لانتشال الجثث من كل الجبهات والمناطق العسكرية، وإعداد وتجهيز الكشوفات كما هو متفق عليه من كلا الطرفين.

وأشار إلى تسليم الكشوفات من جميع الأطراف الى مكتب المبعوث الأممي، وإن الاتفاق شامل وكامل لجميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمختطفين وكل من تم اخفاؤه واعتقاله على ذمة الحرب اليمنية من جميع الأطراف.

وذكر المرتضى عددا من الخطوات الخاصة التي ستجرى في عملية تبادل الأسرى، وهي تشكيل الفرق لانتشال الجثث، وتسليم الكشوفات، وكشف مصير المفقودين والمخفيين.

وأشار المرتضى إلى أن الآلية التنفيذية لملف المعتقلين والأسرى مزمنة بأسبوع لتسليم الكشوفات، واسبوعين لتسليم الإفادات، وأسبوع للرد على الافادات، ومن ثم اسبوع للملاحظات على الردود، وبعدها بعشرة أيام يتم التوقيع على الكشوفات النهائية التي ستسلم للصليب الأحمر.