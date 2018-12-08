شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البنك المركزي يوجه نصيحة هــامة وعاجلة للمواطنين بشأن الانهيار الأخير للريال اليمني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال محافظ البنك المركزي اليمني محمد زمام بأن «العملة الوطنية ستشهد تحسنات ملحوظة خلال الايام القادمة». واضاف في تغريدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على ان « اللجنة الإقتصادية والبنك المركزي سيتخذان إجراءات عاجلة تحد من التلاعب بالعملة الوطنية». ونصح زمام المواطنين «بعدم الإنجرار وراء الشائعات وعدم التهافت على شراء العملات الأجنبية» وتابع قائلا : «نعمل على استقرار الأسعار وتثبيتها عند أدنى مستويات ممكنة».

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