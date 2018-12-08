شكرا لقرائتكم خبر عن كامير مراقبة تفضح ميليشيا اللصوص في تعز ...مسلحين يتبعون قائد عسكري كبير ينهبون احد المحلات تحت تهديد السلاح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق عملية سطو ونهب قام بها مسلحون يتبعون احد القيادات العسكرية على احد محلات بيع القات بمدينة تعز.

الفيديو الذي وثقته كاميرا مراقبة في احدى محال بيع القات في مدينة تعز ، يوثق عملية الاعتداء والنهب شهدها أحد اسواق القات.

حيث يوضح الفيديوا قدوم أحد المسلحين الذي باشر بائعي القات في المحل باشهار السلاح وفتح الأمان والتهديد باطلاق النار وقتلهم.

وطلب المسلح من بائع القات الخروج من المحل الى الشارع حيث باشره بالاعتداء الجسدي وبالضرب ، قبل ان يستقدم عدد من المسلحين الى أمام المحل.

وقام المسلح بعدها بالدخول الى المحل واخراج كميات القات الموجودة وتوزيعها على زملائه المسلحين وسط صمت ومشاهدة من بائعي القات ومن المواطنين الذين تواجدوا في المكان.

وبحسب المصادر فان الحادثة وقعت مؤخرا في سوق ديلوكس في مدينة تعز وان المسلحين مرقمون في الجيش وتابعون لأحد القيات العسكرية بالمدينة.

الفيديو الذي انتشر بشكل واقع بين النشطاء من ابناء تعز على مواقع التواصل الاجتماعي ، رافق نشره عبارات السخط والغضب من قبل الناشطين.

وسخر الناشطون من حدوث هذه الجرائم وفي وضح النهار وتكرارها بشكل دائم في المدينة في ظل تبجح لإدارة الأمن بالحديث عن تحسن الوضع الأمني في المدينة.

وقال الناشطون بأن الفيديو يعكس بشكل واضح وجلي حقيقة الوضع الأمني وان الفوضى وشريعة الغاب هي من تحكم مدينة تعز.

مؤكدين بان الحادثة تعد دليلا ايضا على الخلل الواضع في قيادة وتشكيلات قوات الأمن والجيش الذي يتجاوز عددها الـ 40 الف جندي وضابط.